Смольный сделал прогноз по дефициту бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году

Комитет финансов Санкт-Петербурга сделал прогноз по дефициту бюджета в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном сделали прогноз касаемо показателя дефицита бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году. Как рассказал глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, следующий год будет непростым, как и «коронавирусный» 2020-й. Чиновник посчитал, что Северная столица даже может упереться в «потолок» дефицита, который предусмотрен Бюджетным кодексом России – это 15 процентов.

- В 2021 году, в соответствии с проектом, дефицит составит 14,6% от собственных доходов бюджета, в абсолютном выражении это больше 87 млрд рублей. При этом мы планируем достичь докризисного уровня уже в период с конца 2021-го по начало 2022 года, - цитируют Корабельникова в «Мойке78» по итогам заседания парламентского бюджетно-финансового комитета.

Напомним, что дефицит бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году хотят сократить на 11 миллиардов – со 111 до 100.