Раскрепощенного кавалера заметили в метро Санкт-Петербурга

Мужчину, который приставал ко всем женщинам в метро, заметили в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В понедельник, 26 октября 2020 года, в метро Санкт-Петербурга заметили настойчивого кавалера, который не давал пассажиркам спокойно доехать до дома. По рассказам очевидцев в социальной сети, некий мужчина активно домогался женщин в поездах, за что поплатился, однако даже жесткие отказы его не сворачивали с намеченной цели.

- На фиолетовой, а также на оранжевой ветке был обнаружен мужчина, который в своих целях знакомился с женщинами, и в него прыснули из перцового баллончика, - рассказали очевидцы в сети.

Однако даже перцовый спрей никак не подействовал на мужчину и он продолжил свои домогания уже на станции метро "Спасская". Там уже с активным героем-любовником решили разобраться сотрудники полиции, которые остановили кавалера для серьезного разговора.

Был ли замечен мужчина снова с непристойными предложениями, пассажиры умалчивают.