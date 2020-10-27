Тепло и сыро будет в Санкт-Петербурге 27 октября

Тепло и мелкий дождь пройдут в Петербурге 27 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова теплая осень. Последнюю неделю октября на погоду в Северной столице будет влиять циклон, который принес потепление в город и немного дождей. Так, во вторник, 27 октября 2020 года, в Петербурге снова будет теплее климатической нормы и немного ветрено.

- Сегодня, 27 октября, Северная столица окажется в теплом секторе обширного циклона, центр которого расположится над севером Скандинавии. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Также температура воздуха окажется на 5-6 градусов средних многолетних значений. В Петербурге днем плюс 10-12 градусов, в Ленинградской области - плюс 8-13 градусов. Сила ветра при этом 5-10 метров в секунду.

Моросящий дождь пробудет в Петербурге еще в среду, а в четверг, 29 октября, горожан уже ждет переменная облачность и до плюс 11 градусов.