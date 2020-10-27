Очаровательную собаку с выводком щенков заметили у проезжей части в Мурино

Семью заботливых собак заметили у дороги в Мурино Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Мурино, что во Всеволожском районе Ленинградской области, опубликовала в социальной сети сообщение о том, что срочно нужна помощь неравнодушных людей. Утром во вторник, 27 октября 2020 года, женщина встретила собаку - молодую маму. По рассказу очевидицы, разродилась хвостатая в кустах прямо у проезжей части.

- На дороге обнаружила кормящую маму с пятью щеночками. Она родила их в кустах у проезжей части. Пять маленьких черненьких лапочек. Привезла им ковер и накормила родителей, - рассказала женщина.

В семье родились пять черненьких щенков Фото: СОЦСЕТИ

Щенки родились в полной семье. Рядом с ними были мама и папа. При этом родители вели себя дружелюбно по отношении к женщину, дали себя погладить, накормить и даже подержать на руках своих малышей.

- Может кто-то спасет хоть одну судьбу!? На улице холодает, они дрожат, а в темноте на дороге их не видно, родители от машин отбегают, а малыши скулят, - обратилась к петербуржцам и жителям Мурино женщина.