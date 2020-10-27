Два «Мерседеса» насмерть сбили двух пешеходов утром 27 октября

Два смертельных ДТП с пешеходами произошли утром 27 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два почти одинаковых смертельных ДТП с участием «Мерседесов» произошли утром 27 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В обоих случаях погибли пешеходы – мужчины в возрасте 50-60 лет.

- Около 07:15 час в Тосненском районе Ленобласти, на автодороге «Кировск-Мга-Гатчина-Большая Ижора», у поселка Стекольное, грузовой микроавтобус «Мерседес» под управлением 56-летнегомужчины совершил наезд на пешехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара мужчина, которому на вид было около 50 лет, погиб на месте.

Второе смертельное ДТП произошло в 7:55 в Калининском районе Петербурга. Напротив дома 3 по Политехнической улице легковой «Мерседес», за рулем которого был 48-летний водитель, сбил 61-летнего пешехода, который скончался до приезда скорой.

По обоим происшествиям начата проверка. Решение примут по ее результатам.