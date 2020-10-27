Человеческий скелет нашли в заброшенном доме в Ленинградской области

Скелетированный труп нашли в заброшенном доме в Ломоносове Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция пытается установить личность найденного трупа, а также выяснить причины смерти. В четыре часа дня понедельника, 26 октября 2020 года, жительница города Ломоносов сообщила о том, что в доме 2 по улице Сидоровский канал нашла скелетированное тело человека,

- В указанном здании полиция нашла труп мужчины. На теле была частично сгоревшая одежда, схожая со спецодеждой. При визуальном осмотре тела, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Трехэтажный дом, в котором было найдено тело, полуразрушен и выставлен на торги. Здание находится на балансе Петербурга и обслуживается работниками ЖКХ города Ломоносов.

Известно, что в доме нередко селились бомжи, которых выселяли сотрудники полиции. В одной из комнат на втором этаже, где и нашли труп, видны следы пожара.