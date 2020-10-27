Аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов

Аэропорт Пулково начал работу по зимнему расписанию полетов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургский аэропорту Пулково со вторника, 27 октября 2020 года, меняется график работы. Так, воздушные ворота перешли на зимнее расписание полетов. Это значит, что временно снизится количество полетов на курорты, а также вернутся рейсы в Великий Устюг на новогодние праздники.

- В рамках зимнего расписания полетов запланировано выполнение регулярных рейсов более чем по 70 российским направлениям. Новыми среди них станут: Кемерово и Хабаровск авиакомпании Nordwind, Мирный авиакомпании "Алроса" и Липецк авиакомпании S7 Airlines, - рассказали в Пулково.

Прямые рейсы на родину Деда Мороза - в Великий Устюг, будет совершать авиакомпания "Северсталь". Международная программа полетов продолжит действовать в прежнем режиме до снятия ограничений. Отметим, что зимнее расписание будет действовать вплоть до 27 марта 2021 года.

Сейчас из Пулково можно улететь в Турцию и Женеву. С 31 октября возобновятся рейсы в Танзанию.