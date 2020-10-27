Как изменится график работы петербургского общественного транспорта из-за коронавируса

Менять режим работы транспорта в Петербурге не планируют. Пока. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкий рост заболеваемости коронавирусом, накрывший Санкт-Петербург осенью 2020 года и последовавшее за этим ужесточение карантинных мер, привели к закономерному вопросу: а будет ли меняться график работы общественного транспорта, как это было весной. Ответ дали в Комитете по транспорту.

- Пока такая возможность не рассматривается, - ответили в ведомстве «Невским новостям».

Напомним, что во время весеннего подъема заболевания коронавирусом, метрополитен работал на вход до 22:00, отдельные станции были закрыты, а городской транспорт перешел на режим выходного дня. Частота движения была снижена, а десятки маршрутов – отменены.

Летом все вернулось в привычный режим, однако новые карантинные меры, которые вводит Смольный и Роспотребнадзор, наводят на мысль о возможности повторения ситуации.

Напомним, что с 26 октября барам, ресторанам и ночным клубам нельзя работать после 23:00, в общественных местах усилен режим проверки ношения масок. А с 28 числа надевать средства защиты придется даже в лифтах и на парковках.