Петербуржцам напомнили о видах исследований на коронавирусную инфекцию

Роспотребнадзор рассказал о видах тестов на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнодзор Санкт-Петербурга напомнил жителям города о важности массового обследования населения на коронавирус для борьбы с заболеванием. Во вторник, 27 октября 2020 года, в городе на Неве подтвердились еще 721 случая заражения. Благодаря раннему выявлению заболевших система здравоохранения лучше может тормозить распространение инфекции.

- В настоящее время существует несколько видов исследований, у каждого из которых свои цели и назначения. Все исследования можно разделить на две большие группы: прямые – обнаружение возбудителя и непрямые – обнаружение иммунного ответа человека на контакт с возбудителем, - пояснили в Роспотребнадзоре.

К прямым методам относятся молекулярная диагностика - знакомые многим ПЦР тесты, которые делают с помощью мазка из носа и ротоглотки. Системы достаточно точные, однако могут показывать неточные ответы, например, из-за поздней стадии болезни или наоборот малого количества вируса в биоматериале.

К прямым методам также относится экспресс-тест на вирусные антигены. Напрямую на наличие коронавируса он не указывает, но говорит о том, что у человека нет инфекции.

Непрямой метод - анализ на антитела. Для исследования берется венозная или капиллярная кровь. Результат рассказывает о наличии или отсутствии антител именно к коронавирусу, из чего делается вывод, что человек уже переболел инфекцией.