Смольный пообещал решить проблему обманутых дольщиков Санкт-Петербурга в 2023 году

В 2023 году Петербург собирается решить проблему обманутых дольщиков и существующих долгостроев Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном заявили, что в 2023 году Санкт-Петербург решит проблему обманутых дольщиков и долгостроев. О том, как правительство помогает людям скорее получить законное жилье, во вторник, 27 октября 2020 года, рассказал губернатор Александр Беглов.

- На начало прошлого года в реестре обманутых дольщиков Петербурга состояло 832 человека по 15 объектам. В том же году, когда город начал активно заниматься этой проблемой, было сдано 13 объектов, что позволило исключить из Реестра 602 дольщика, - сообщил губернатор.

Беглов добавил, что в 2020 году еще планируется сдать пять долгостроев на 524 квартиры. Еще 21 жилой дом Смольный собирается сдать в 2021 году. Исключение составляют два дома 3-й очереди жилкомплекса «На Заречной», которые будут завершены в 2023 году. Готовность там составляет всего 5 процентов, а цикл строительства по проекту – 2 года.

Отметим, что на данный момент в реестре проблемных долгостроев города числятся 31 объект, из них 28 - жилые дома.