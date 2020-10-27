15-летний мотоциклист влетел под «Мерседес» на Выборгском шоссе

В Парголово подросток на мотоцикле влетел в "Мерседес". Фото: vk.com/spb_today

15-летний подросток получил тяжелые травмы в ДТП на Выборгском шоссе в районе Парголово. У дома номер 214 юный байкер, гнавший на кроссовом мотоцикле, влетел во внедорожник «Мерседес».

- По предварительной информации, около 14 часов, в Выборгском р-не Санкт-Петербурга, водитель, подросток 2005 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом без документов, в мотошлеме, при проезде перекрестка совершил столкновение с «Мерседесом», - сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу.

От удара парень слетел с мотоцикла и вылетел на тротуар. Первоначально в соцсетях появилась информация, что в ДТП пострадали и люди, стоявшие на автобусной остановке, но она пока не подтвердилась.

Сам мотоциклист получил тяжелые травмы. По некоторым данным, у него, в частности, сломано бедро. Подростка срочно госпитализировали, по факту ДТП начата проверка.