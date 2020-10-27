Труп в теплице нашел на своем участке житель Токсово

Труп в теплице нашли в Токсово. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели неизвестного мужчины, труп которого на своем участке нашел житель Токсово. Тело погибшего хозяин «фазенды» обнаружил поутру в теплице.

- Около 11:00 26 октября поступило сообщение от мужчины 1985 года рождения о том, что на его участке обнаружено тело человека, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавший на место участковый встретился с хозяином частного дома, который и проводил полицейского в теплицу. Там действительно находился труп. Как следует из протокола, тело лежало на спине, в положении полусидя.

На носу и животе умершего были ссадины, а левая рука оказалась забинтована. Мужчина был одет в черную куртку, джинсы и черные кроссовки. Рядом с телом нашлась пустая бутылка из-под водки.

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружилось. Тело отправили в морг, а выяснением личности неизвестного занялись полицейские.