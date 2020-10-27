Гонщик «Формулы-1» Виталий Петров приехал на похороны отца в Выборг

Виталий Петров приехал проститься с отцом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гонщик «Формулы-1» Виталий Петров приехал в Выборг, чтобы проститься со своим отцом, бизнесменом Александром Петровым, который был застрелен вечером 24 октября. Траурная церемония началась днем 27 октября в выборгском Спасо-Преображенском соборе. Здесь установлен гроб с телом погибшего.

- Виталий приехал, зашел внутрь. Двери собора закрыты, территория ограждена. Висят объявления, что прощание пройдет в кругу родных и близких, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Напомним, что ранее администрация муниципалитета Выборгского района сообщала, что церемония прощания продлится весь день 27 и утро 28 октября. После чего пройдет панихида, а затем траурный кортеж отправится на одно из местных кладбищ, где Александр Петров будет похоронен.

- Прощание и отпевание будут проходить в присутствии родных и близких. Семья категорически против использования фото- и видеоаппаратуры, любые попытки нарушить запрет будут расцениваться, как вмешательство в личную жизнь, - говорится на сайте муниципалитета.