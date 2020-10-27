Бесплатные пересадки в общественном транспорте Санкт-Петербурга введут в 2022 году

С 2020 года платить при пересадке в транспорте не придется. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В общественном транспорте Санкт-Петербурга появятся бесплатные пересадки. Пассажир, едущий по делам на автобусе, к примеру, сможет пересесть на другой маршрут и не платить второй раз. Смольный уже заявлял о подобной идее, но теперь названы и сроки ее воплощения – 2022-й год.

- Новая модель транспортного обслуживания сделает бесплатной пересадки с одного маршрута на другой, если пассажир пользуется единым электронным билетом («Подорожником»), и с момента первой посадки прошло не больше часа, - пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

При повторном прикладывании проездного к валидатору деньги не спишутся. Либо этого делать вообще не придется – оплату поездки проверят контролеры.

Также к 2022 году все автобусы «социальных» маршрутов будут иметь низкий пол, а к 2026-му низкопольными станут вообще все автобусы и троллейбусы в городе. Для этого закупят новые машины.

Напомним, что в ходе транспортной реформы планируется убрать все маршрутки.