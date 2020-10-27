Суд арестовал петербуржца, забившего таксиста насмерть бейсбольной битой

Суд арестовал мужчину, забившего насмерть водителя такси. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца 31-летнего мужчину, который утром 26 октября насмерть забил таксиста бейсбольной битой. Тело водителя он спрятал в багажник авто, а сам, будучи пьяным, сел за руль. В таком виде его и поймали полицейские.

- Подозреваемый был застигнут непосредственно после совершения преступления и на нем и его одежде были обнаружены явные следы преступления. 27 октября задержанному было предъявлено обвинение в убийстве. Вину он признал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судья учел, что ранее мужчина уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений. Образ жизни у него асоциальный, а в Петербурге у уроженца Усть-Луги нет постоянного места жительства.

Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО, а по статье «Убийство» арестованному грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что погибшим оказался гражданин Киргизии.