Пенсионерку, которая уехала за картошкой и пропала, нашли в лесу в Ленобласти

Поехавшую за картошкой пенсионерку нашли мертвой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Лодейнопольского района устанавливает причины и обстоятельства гибели 61-летней женщины, чей труп был найден утром 26 октября в лесополосе у поселка Рассвет. На тело, лежащее в канаве, наткнулся случайный прохожий.

- В ходе выезда оперативной группы было установлено, что обнаруженный в лесном массиве труп женщины принадлежит ранее без вести пропавшей жительнице деревни Папоротно Волховского района, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что несколько дней назад женщина уехала за картошкой на Бабаевские поля, что в Доможировской волости Лодейнопольского района Ленобласти. А 19 октября в полицию поступило заявление о ее пропаже.

Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружено, для установления точной причины гибели, труп направлен в морг.