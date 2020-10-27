Директор петербургского НИИ им. Пастера рассказал о людях с природным иммунитетом к коронавирусу

Некоторые люди имеют природный иммунитет к коронавирусу, но в чем дело, ученые пока не знают. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тололян рассказал о людях, имеющих естественную, природную защиту от коронавируса. При этом пока ученые не могут понять природы такого иммунитета.

- Есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так, - заявил Тололян на форуме «Здоровое общество 2020».

По словам академика Российской академии наук, установить особенности организма таких людей, их «биомаркеры», пока не удалось. Объяснить же иммунитет к коронавирусу простым соблюдением гигиены тоже нельзя.

А вот что ученые установили, так это способность иммунной системы пациентов приходить в норму поле «ковида».

- Для иммунной системы большой проблемы я не вижу. Иммуннодефицита не происходит. Вирус уходит и иммунная система восстанавливается, - заявил Тололян.