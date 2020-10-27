Образовательные кружки продолжат работать во время осенних школьных каникул в Санкт-Петербурге

Смольный не стал закрывать школьные кружки на время осенних каникул. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный решил оставить в покое работу образовательных кружков во время осенних школьных каникул в Санкт-Петербурге. Напомним, детям продлили отдых до двух недель, с 26 октября по 8 ноября, чтобы разорвать цепочку заражений. А вот судьба дополнительного образования какое-то время оставалась неизвестной. Вице-губернатор Ирина Потехина провела на своей странице во «Вконтакте» опрос среди родителей с целью выяснить, оставлять или закрывать кружки.

- Дополнительное образование продолжит работу во время каникул в привычном режиме. Большинство родителей, почти 60%, поддержали в опросе вариант: «пусть все работают в обычном режиме». Еще 10% (6% + 4%) выбрали один из вариантов ограничений, но все-таки с сохранением работы кружков и секций, - сообщила итоги голосования Ирина Потехина.

Роспотребнадзор одобрил решение родителей и Смольного. Тем более, по данным на 27 октября 2020 года, среди всех 514 кружков нет ни одной группы, отправленной на карантин.