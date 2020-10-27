С января по сентябрь в Петербурге украли 178 крышек люков

Большинство украденных крышек сдают в пункты приема металла. Фото: Олег ЗОЛОТО

178 крышек люков пропали у петербургского «Водоканала» за девять месяцев 2020 года. И хоть результат нельзя назвать утешительным, это все равно в четыре раза меньше, чем за тот же отрезок времени, но годом ранее.

- В 2019 году на сетях предприятия преступники похитили 703 единицы оборудования, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Интересно, что в 2018 году показатель составлял 239 единиц. Чем объяснить такой всплеск интереса к чугунным крышкам, в «Водоканале» не знают.

Интересно, что больше всего люков «осиротело» в Невском, Выборгском и Центральном районах Санкт-Петербурга: 41, 26 и 23 соответственно. А кое-где крышки не воровали совсем – в статистику попали 13 из 18 районов.

В «Водоканале» уверены, что результат дает профилактическая работа, наблюдательность горожан, а также усилия полиции. Так, в июне 2020 года был пойман водитель эвакуатора, воровавший крышки. Теперь ему грозит лишение свободы – слишком высокая цена за пару сотен рублей, полученных от сдачи «чугуния» в цветмет.