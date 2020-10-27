Суд отправил в СИЗО предполагаемого убийцу петербурженки, найденной с отрезанным пальцем

Суд арестовал предполагаемого убийцу педагога в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Суд арестовал 36-летнего петербуржца, обвиняемого в убийстве учителя технологического института, которую нашли мертвой и с отрезанным пальцем в собственной квартире. Напомним, 34-летняя Екатерина Антонцева совмещала педагогическую и модельную деятельности. Следователи подозревают, что убийца отрезал жертве палец, чтобы разблокировать ее телефон и снять денег. Перед этим он задушил женщину.

- Обвинение полагает, что 25 октября 2020 года мужчина напал на Антонцеву из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Подсудимый вину признал, а вопрос о мере пресечения оставил на усмотрение суда. В итоге его заключили под стражу на срок до 25 декабря 2020 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что по статье за убийство обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы до двух лет.