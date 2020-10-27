Семак оценил шансы «Зенита» в матче против «Боруссии» в Лиге чемпионов

Сергей Семак порассуждал о шансах "Зенита" в матче против "Боруссии". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы своей команды в матче против «Боруссии» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021. Напомним, игра начнется 28 октября в 23:00 по московскому времени. У обеих команд пока ноль очков в турнирной таблице.

К сожалению, «Зениту» вновь не поможет травмированный бразилец Малком. Тренерский штаб надеется, что он вернется в общую группу через пару недель. Нельзя рассчитывать на помощь и нападающего Азмуна, который заболел. Не коронавирусом, как заверяет Семак.

- Да, у соперника есть Холланд, звезда мирового масштаба. Но все зависит не от сдерживания одного его, а от того, как всей командой мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии «Боруссии». Посмотрим завтра, кто и как будет играть. Те, кто прилетели, все готовы, рвутся в бой. Прекрасный стадион, с нетерпением ждем завтрашней игры, - цитируют Семака в пресс-службе «Зенита» по итогам предматчевой пресс-конференции.