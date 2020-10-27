Госпиталь в «Ленэкспо» принял 60 пациентов с коронавирусом после открытия

Во временный госпиталь в "Ленэкспо" госпитализировали 60 пациентов с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали «Комсомолке», что временный госпиталь в «Ленэкспо» принял уже 60 пациентов. Напомним, 26 октября, после получения долгожданной лицензии, инфекционный стационар открыл свои двери для горожан, чья болезнь протекает в средней и тяжелой форме.

- За первый день работы в госпитале приняли 60 пациентов, - подтвердили «КП-Петербург» в комздраве.

Всех больных госпитализировали в павильоны 5 и 5А, где подготовлены 295 коек. Среди них есть 15 мест для реанимации с аппаратами ИВЛ. В обновленном стационаре стал появился КТ, а к холодам его серьезно утеплили. Для удобства госпиталь разделили на три цветовые зоны, чтобы обозначить истории болезней пациентов и их анализы. Остальные койки в других павильонах задействуют лишь в случае ухудшения эпидситуации.