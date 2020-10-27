Маршрутка с пассажирами перевернулась, проехав по эвакуатору на Витебском проспекте

Маршрутка угодила в жуткое ДТП на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают о жестком ДТП маршрутки с эвакуатором на Витебском проспекте. По предварительной информации, пассажирский автобус по неизвестной причине заехал на подъемную платформу спецтехники и опрокинулся на бок. Обо всем стало известно из фотографий и рассказов свидетелей аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Некоторые сравнивают происшествие с видеоигрой - настолько слабо верится в то, что произошло.

Судя по царапинам легковушки, автобус проехал по краю платформы эвакуатора. Фото: vk.com/spb_today

- Все случилось примерно посередине между Шушарами и Пушкиным на Витебском проспекте. Живы все, но есть пострадавшие. Маршрутка не смогла объехать стоящий эвакуатор. Заехала на него боком и перевернулась. Возможно, водитель устал, - пишет очевидец Наталья Калюжная в комментариях к новости об аварии.

Информация от ГИБДД насчет ДТП пока не поступала. По словам очевидцев, на месте происшествия есть несколько машин скорой помощи, не считая сотрудников правоохранительных органов.