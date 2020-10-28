Четверых суррогатных младенцев экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге

Специалисты Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге проверили всех суррогатных малышей, застрявших в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не успели затихнуть в Санкт-Петербурге громкие скандалы о смертях двух суррогатных младенцев, как аппарат детского омбудсмена Анны Митяниной отчитался об экстренной госпитализации четырех крох, которые дожидаются своих родителей-иностранцев. В ходе совместной проверки с органами опеки выяснилось, что все малыши, коих в общей сложности не один десяток, находятся в отдельных квартирах, принадлежащих няням и агентствам. В двух дома, где есть суррогатные дети, есть домашние животные. В еще нескольких проживают родственники нянь.

Отчет детского омбудсмена по итогам проверок условий жизни суррогатных детей в Северной столице. Фото: vk.com/spbdeti_org

- Четыре ребенка нуждались в экстренно медпомощи, их госпитализировали. На 11 детей не оформили договоренности с соблюдением всех необходимых требований. Трем малышам нужно организовать медицинский патронаж. При этом каждый ребенок обеспечен питанием, средствами гигиены и одеждой. Няни рассказали, что ежедневно общаются с биологическими родителями детей, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Без недостатков не обошлось, но в сурагентствах пообещали в кратчайшие сроки устранить их. Добавим, что Новый год в городе встретит 131 ребенок без родных пап и мам. Как детей будут вывозить за границу в условиях пандемии коронавируса – открытый вопрос.