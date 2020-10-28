Пятеро человек пострадали в «экстремальном» ДТП маршрутки и эвакуатора в Санкт-Петербурге

В ГИБДД рассказали подробности ДТП маршрутки с эвакуатором в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП маршрутки и эвакуатора на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Напомним, очевидцы аварии сообщили об «экстремальном» оттенке происшествия – пассажирский автобус на скорости заехал на платформу спецтехники, которая послужила этаким трамплином. После этого маршрутка перевернулась. Без пострадавших не обошлось.

- За рулем автобуса ПАЗ находился 75-летний водитель. Он совершил наезд с последующим опрокидыванием на эвакуатор, который погружал неисправный автомобиль. В результате аварии пострадали пятеро человек – водитель маршрутки и его четверо пассажиров, несовершеннолетних среди них нет. Медики диагностировали у всех пострадавших травмы средней степени тяжести, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту аварии все еще проводится проверка. О том, понадобилась ли госпитализация пострадавшим, не сообщается.