Роспотребнадзор не исключил отмену новогодних праздников в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге могут отменить новогодние праздники из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не исключила, что город лишится больших новогодних праздников из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Главный санврач Северной столицы Наталья Башкетова недовольна непрекращающимся ростом заболеваемости инфекцией. Причем такая ситуация почти во всей стране.

- Предполагаю, что больших новогодних праздников, по крайней мере у нас в Санкт-Петербурге, не будет. Под вопросом и елки и другие мероприятия. Дело в том, что сейчас мы растем, даже по сравнению с сентябрем мы выросли достаточно серьезно по заболеваемости – на 55%. Все куда серьезнее, чем весной, когда горожане сидели по домам, - сообщила Башкетова в эфире программы «Открытая студия» на телеканале 78.

По данным на 27 октября 2020 года в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 721 человека. В городе стартовали усиленный рейды по контролю за соблюдением мер безопасности. Также в региональном Роспотребнадзоре заговорили и про ужесточение масочного режима.