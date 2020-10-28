Полицейская «Аллея славы» появилась в Санкт-Петербурге

"Аллея славы" полицейских-героев появилась в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

На улицах Санкт-Петербурга установили баннеры с полицейскими-героями ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября. На «Аллею славы» попали лучшие из лучших. О некоторых из них «Комсомолка» уже писала. Например, лейтенант полиции Дмитрий Зайцев за год спас двух тонущих горожан. А его коллега Наиль Исламов забрал двухлетнюю малышку из рук горе-матери, которая хотела сбросить ребенка из окна.

Баннеры можно найти в разных районах. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- В полиции нашего региона служат и другие полицейские, ежедневно рискующие своей жизнью ради спокойствия, безопасности и жизни граждан, - подчеркивают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что на баннерах можно заметить и стражей порядка из прошлого. Среди них есть как выдающиеся исторические личности вроде первого министра внутренних дел Виктора Кочубея, так и простые слуги закона – к примеру, городовой Антип Самсонов, который ценой своей жизни спас людей от мчащейся тройки лошадей.