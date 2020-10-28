Спасатели два часа тушили пожар на крыше жилого дома на Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге

В жилом доме в центре города произошел ночной пожар Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на среду, 28 октября 2020 года, в центре Санкт-Петербурга произошел пожар. В 01:11 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что на улице Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе горит дома. Спасатели немедленно выехали на место бедствия.

- Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме номер 65/11. Прибыв на место спасатели увидели, что горит кровля здания и обрешетка. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС Северной столицы.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Были ли эвакуированы жильцы во время работы спасателей, не уточняется.

На ликвидацию возгорания профессионалам понадобилось почти два часа времени. Полностью устранить огонь пожарные смогли только к 2:54 часам. Сейчас на месте ведутся работы, устанавливаются причины пожара.