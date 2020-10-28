Кратковременные дожди и тепло установятся в Санкт-Петербурге 29 октября

Тепло и небольшие дожди ожидаются в Петербурге 28 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теплая осень продолжит радовать жителей Санкт-Петербурга, однако, в среду, 28 октября 2020 года, в город ненадолго вернутся дожди. Погоду в Северной столице будет формировать атмосферный фронт, который постепенно смещается на север. Температура воздуха все еще выше климатической нормы.

- Сегодня, 28 октября, синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет формировать уходящий на восток атмосферный фронт. Его стараниями в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха останется существенно выше положенных для конца октября значений, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в среду в Петербурге будет 10-12 градусов выше нуля, в Ленинградской области плюс 8-13 градусов. Ветер при этом юго-западный 5-10 метров в секунду.

Отметим, что теплая погода простоит еще как минимум до конца недели. Кратковременные дожди все время будут сопровождать эти дни.