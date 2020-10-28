Более 100 штрафов выписали за нарушение коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге за день

В Петербурге за один день оштрафовали 21 предприятие Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 26 октября 2020 года усилили контроль за соблюдением правил для борьбы с распространением коронавируса. Теперь за этим следят специально созданные мобильные группы, проверяющие общественный транспорт, магазины и другие места. В перый же день инспекторы выписали более 100 штрафов.

- 26 октября в наземном транспорте оштрафовали 4 человек без масок, в метрополитене в общей сложности 19 нарушителей, - говорится в отчете ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности.

Также группы провели рейды по магазинам, салонам красоты и другим местам общественного пользования. Самое большое количество нарушений было зафиксировано в Московском районе - 31 нарушений. Следом идет Красногвардейский район - 26 штрафов, и Василеостровский - 21 штраф. В общей сложности было составлено 113 протоколов.

Всего за день инспекторы проверили более 6,8 тысяч организаций.