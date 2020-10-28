Подростка задержали за попытку убийства случайного прохожего в Санкт-Петербурге

Полиция задержала подростка за попытку убийства человека в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в покушении на убийство, произошедшем в Выборгском районе города. В понедельник, 26 октября 2020 года, очевидцы сообщили о том, что у дома 19 по Придорожной аллее два человека избили мужчину. Однако когда правоохранители приехали на указанное место - никого не нашли.

- Во вторник, 27 октября, из больницы поступило сообщение о том, что накануне от того самого дома бригада скорой госпитализировала неизвестного мужчину, на вид лет 30. Он находится в тяжелом состоянии, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Полиция начала расследование. Оперативная группа у дома 31 по той же Придорожной аллее задержала одного из подозреваемых. Им оказался 17-летний парень. Выяснилось, что молодой человек числится по Кировскому району в федеральном розыске как без вести пропавший.

Также полиция установила, что подозреваемый избил человека у указанного дома около 23 часов вечера. Все произошло спонтанно, в ходе внезапной ссоры. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.