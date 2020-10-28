Сегодня «Зенит» сыграет с «Боруссией» без Малкома и Азмуна

"Зенит" готов ко встрече с "Боруссией". Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Почти что момент истины наступит для петербургского «Зенита» вечером 28 октября. В 23:00 по московскому времени сине-бело-голубые выйдут на поле стадиона в Дортмунде, где им предстоит сразиться с местной «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. Поражение практически лишит клуб с берегов Невы на выход из группы.

- Все готовы, рвутся в бой. Прекрасный стадион, с нетерпением ждем завтрашнего матча, - заявил накануне главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Вторил ему и защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен:

- Настроение возвращается после двух поражений. Мы — профессионалы, понимаем, что футбол — сложная штука, но всегда нужно уметь возвращаться. Мы настроены на завтрашний матч, - заявил хорват.

Впрочем, проблемы с составом у «Зенита» есть. Точно не сыграют с немцами травмированный Малком и Азмун, у которого было подозрение на коронавирус. Есть вопросы и по Жиркову. Зато выйти на поле сможет Сантос, которого явно не хватало в проигранной встрече с «Брюгге».