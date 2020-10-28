Жителю Металлостроя, изнасиловавшему и задушившему 14-летнюю приемную дочь, не стали смягчать приговор

Суд оставил в силе приговор насильнику и убийце падчерицы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга не стал смягчать приговор жителю Металлостроя, который в 2018 году получил 20 лет лишения свободы за изнасилование и убийство падчерицы. Тело 14-летней девочки было найдено перед новогодними праздниками.

- В суде обвиняемый заявил, что признание у него выбили. На том и стоял до конца. Однако присяжные вынесли единодушный обвинительный вердикт и отказали ему в снисхождении, - пишет «Мойка 78».

Адвокаты осужденного подали апелляцию, но суд не стал изменять приговор. И теперь он вступил в законную силу.

Напомним, что тело погибшей девочки было найдено в комнате общежития в поселке Металлострой 30 декабря 2018 года. Мать и отчим уверяли, что смерть наступила во сне, однако экспертиза показала следы удушения и сексуального насилия.

Позднее виновным в преступлении был признан приемный отец школьницы.