Еще 727 человек заболели коронавирусом в Петербурге 28 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия в Северной столице продолжает бить рекорды. По последним данным, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 октября 2020 года составило 727 человек. На сегодняшний день это самое большое количество за все время эпидемии. Показатель смертности тоже сравнялся с рекордом.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирусом заболели уже 58 963 человек. Из них уже выздоровели 37 298 человек (+415 за последние сутки), - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Уровень смертности тоже вырос. В среду число умерших сравнялось с ранее установленным рекордом, установленным 27 июня. За сутки подтверждено 57 летальных случаев.

Напомним, что в Петербурге усилен контроль за соблюдением масочного режима. В первый же день инспекторы оштрафовали 23 петербуржцев и 113 компаний.