Резкий рост смертности от коронавируса зафиксирован в Санкт-Петербурге 28 октября

В Петербурге произошел резкий всплеск смертности от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкий скачок смертности от коронавируса зафиксирован в Санкт-Петербурге 28 октября. По данным Оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждены еще 57 летальных случаев среди пациентов с «ковид-19». Это повторение летнего рекорда. А всего по России смертность показала самый высокий результат с начала пандемии.

- За прошедшие сутки подтверждены 346 случаев смерти от коронавируса. Общее количество летальных исходов достигло 26 935, - сообщает федеральный портал «Стопкоронавирус».

Больше всего смертей зафиксировано в Москве - 75 за сутки и 6578 всего, а также в Санкт-Петербурге - 57 и 3731 соответственно.

Отметим, что для Северной столицы это повторение печального рекорда от 27 июня. При этом накануне в число жертв коронавируса вошли еще 47 пациентов. И это был высокий показатель даже после выходных, когда статистика по летальным исходам не пополняется, а переносится на вторник.

Отметим, что очередной рекорд поставлен по заболеваемости – 727 человек.