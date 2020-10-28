Компаниям разрешили использовать наименование "Санкт-Петербург" в своих названиях

Предприниматели смогут использовать наименование «Санкт-Петербург» в названиях своих компаний Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские предприниматели официально могут получить право на использование наименования города "Санкт-Петербург" в названии своей компании. В среду, 28 октября 2020 года, губернатор Александр Беглов утвердил порядок получения юридическими лицами разрешение на использование не только города, но и слов и словосочетаний, образованных на его основе.

- Согласно порядку, такие разрешения будут выдаваться путем принятия соответствующих постановлений городского правительства. При этом в каждом случае надо будет заручиться рекомендательным решением Законодательного собрания города, - рассказали в Смольном.

Для того, чтобы получить разрешение, надо подать заявление в комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Важно, чтобы юридически компания или сам предприниматель находились в Петербурге.

Полученное разрешение сохранится даже, если у юридического лица впоследствии изменится название или поменяется организационно-правовая форма.