МФЦ Санкт-Петербурга переходят на работу по предварительной записи с 1 ноября

МФЦ Петербурга переходят на режим работы по записи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 ноября все петербургские МФЦ начнут работать в новом режиме. Попасть на прием к специалисту можно будет только по предварительной записи. Пойти на такие меры пришлось из-за возросшей опасности заражения коронавирусом.

- Решение принято в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, а также для повышения комфортности представления услуг в условиях сложной эпидемиологической обстановки, - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Записаться на прием можно на портале госуслуг Санкт-Петербурга, по телефонам самих 57 МФЦ или по номерам:

- (812) 246-02-56 — по государственным услугам Росреестра.

- (812) 573-90-00 — по остальным государственным услугам.

Посетителям напоминают, что приходить на прием надо в маске и перчатках, а внутри соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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