Пожар на лакокрасочном заводе в Ленобласти локализован

Пожал на лакокрасочном заводе локализован. Фото: "Леноблпожспас".

Пожарным удалось усмирить огонь и локализовать пожар на лакокрасочном заводе в Ленобласти. Сейчас на место работают 60 человек личного состава и 23 единицы техники от «Леноблпожспаса» и областного управления МЧС.

- Пожар на лакокрасочном заводе в поселке Буяницы Волосовского района локализован в 13:06, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на данные «Леноблпожспаса».

Напомним, что пламя вспыхнуло на лакокрасочном производстве около 10 утра 28октября. Местные жители сообщают, что этому предшествовал взрыв. В небо тут же поднялся черный столб дыма, а люди поспешили уйти куда подальше. они же опубликовали видео ЧП в соцсетях.

Позднее в МЧС сообщили, что на территории полыхают ангары с растворителем, а площадь возгорания составляет 2850 кв.м. Персонал предприятия эвакуирован, данных о пострадавших нет.