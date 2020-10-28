Новые комфортные автобусы появятся на маршрутах из Санкт-Петербурга в Пушкин и Колпино

Новые автобусы повышенной комфортности вышли на маршруты в Пушкин и Колпино Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга вывел на маршруты до Пушкина и Колпино 27 новых автобусов повышенной комфортности. Со среды, 28 октября 2020 года, обновление коснулось маршрутов № 187 от станции метро "Московская" до Железнодорожной улицы, и № 196 - от Звездной улицы до Веры Слуцкой.

- Все новые автобусы отвечают требованиям экологического стандарта Евро-5, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах, - рассказали в Смольном, добавив, что в 2020 году в городе начала кататься уже 154 таких автобуса.

Все автобусы низкопольные с отдельными местами для размещения колясок, чтобы ездить было удобно всем пассажирам. Также эти автобусы оснащены большими табло, позволяющими увидеть номер маршрута даже на солидном расстоянии.

До конца 2020 года в распоряжение ГУП "Пассажироавтотранс" поступят еще 65 автобусов модели ЛиАЗ, работающих на газомоторном топливе, 100 дизельных автобусов, а также 30 автобусов средней вместимости, которые будут обслуживать маршруты с небольшими пассажиропотоками.