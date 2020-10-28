Трассу "Кола" перекрыли на двое суток из-за ремонта асфальта в Ленинградской области

Трассу "Кола" частично перекроют из-за ремонта на два дня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На трассе "Кола", ведущей от Санкт-Петербурга, через Карелию, Мурманск к границе с Норвегией, начался неожиданный ремонт. В среду, 28 октября 2020 года, дорогу частично перекрыли, так как рабочие приступили к замене асфальта. Режим ограниченного пропуска будет действовать двое суток.

- Во Всеволожском районе Ленинградской области частично ограничена пропускная способность. 28 и 29 октября 2020 года генеральная подрядная организация АО "ВАД"в рамках заключенного государственного контракта выполняет на участке автодороги Р-21 "Кола" с 12-го по 22-й километра фрезерование покрытия и укладку нового асфальтобетонного покрытия, - рассказали в управлении дорогами "Северо-Запад".

В течение двух дней одна из двух полос движения по направлению в Ленинградскую область будет перекрыта. Все работы планируется завершить до полуночи 30 октября.

- Просим автовладельцев учитывать данную информацию, быть предельно внимательными и осторожными при движении по участку, соблюдать требования дорожных знаков, не двигаться по обочине дороги, - напомнили в ФКУ Упрдор.