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10 тысяч тюльпанов высадили на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге

Красные и желтые бутоны начнут радовать горожан с наступлением весны
Лилия КОЗЛОВА
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На площади Александра Невского садовники высадили 10 тысяч тюльпанов

На площади Александра Невского садовники высадили 10 тысяч тюльпанов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Площадь Александра Невского уже подготовили к весне. В среду, 28 октября 2020 года, садовники Санкт-Петербурга высадили 10 тысяч луковиц красных и желтых тюльпанов, которые начнут зацветать в апреле.

- При посадке тюльпанов, несмотря на кажущуюся несложность работ, требуется предельная четкость: каждую луковичку закладывают в грунт на определенную глубину. В ноябре садовники дополнительно укроют посадки торфом, обеспечив растения необходимым теплом в морозную погоду, - рассказали в комитете по благоустройству.

Несмотря на продолжительную теплую осень, специалистам надо успеть подготовить городскую флору к зиме - утеплить молодые деревья, выполнить подпитку грунта, срезать летние растения и высадить луковичные цветы, которые первыми распустятся весной.

Всего этой осенью в Петербурге посадят более 205 тысяч луковиц тюльпанов, которые будут радовать горожан весной.