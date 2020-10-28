Старинное кладбище нашли при раскопках в Санкт-Петербурге

Старинное кладбище нашли археологи на Охте. Фото: КГИОП.

Петербургские археологи откопали захоронения бывшего Малоохтинского кладбища, которое было ликвидировано еще до войны и сейчас его точные границы неизвестны. Теперь здесь стоят дома и растут кусты на газонах.

- Перед проведением работ по реконструкции наружного освещения в квартале 11 Малой Охты (Новочеркасский пр. – Заневский пр. – ул. Стахановцев – Перевозный пер.) была проведена историко-культурная экспертиза земельного участка, во время которой археологи обнаружили погребения, - сообщает пресс-служба Комитета по охране памятников (КГИОП).

Специалисты считают, что это участок утраченного Малоохтинского православного кладбища, располагавшегося здесь в XVIII веке.

Тогда это был тихий пригородный погост, где хоронили в основном простой люд. После революции кладбище признали переполненным, а в 1938 году церковь Марии Магдалины снесли. Но во время блокады даже на закрытом кладбище хоронили умерших.

Сейчас Малоохтинским называется кладбище не Республиканской улице.