Туман накроет Ленинградскую область 29 октября

29 октября на Ленобласть опустится туман Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о том, что в ночь на четверг, 29 октября 2020 года, на регион опустится туман. Белая пелена продержится в области до утра, ясность появится ближе к середине дня.

- Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, - напомнили в МЧС области.

Пешеходам тоже советуют быть осторожнее во время тумана. Лучше всего носить одежду со светоотражающими элементами.

Также синоптики рассказали, что ночь на четверг снова ожидается теплая - плюс 3-8 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, которые продолжатся днем. Погода будет облачная. Днем температура воздуха прогреется до 7-12 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду.