Свалку химии нашли у дороги в Выборгском районе Ленинградской области

На дороге в Выборгском районе Ленобласти нашли незаконный химический склад / Фото: Дорожный комитет Ленобласти

На обочине дороги Молодежное - Верхне-Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области нашли свалку неизвестной химии. В среду, 28 октября 2020 года, синие емкости, сваленные на земле, обнаружили специалисты "Ленавтодора". По их данным выброшено не менее 400 полных и пустых контейнеров.

- Химикаты лежат в непосредственной близости от реки Гладышевки, которая впадает в Финский залив через реку Черная, и поселка Сопки. Возможно, для утилизации такого вида отходов придется привлекать специализированную организацию, - рассказали в дорожном комитете области.

Дорожники организовали на месте происшествия круглосуточное дежурство и уже обратились в полицию, госэконадзор и МЧС. Принимаются все меры, чтобы не допустить негативных последствий для местных жителей и окружающей среды.

Ответственные за свалку пока что не известны. Что за жидкость в контейнерах сейчас тоже устанавливается.