Памятник Пушкину и фонтан "Четыре сфинкса" осветили в Санкт-Петербурге

Памятник Пушкину и "Четырех сфинксов" осветили на Пулковском шоссе в Петербурге / Фото: Ленсвет

В Санкт-Петербурге наконец получила декоративную подсветку скульптурная композиция "Четыре сфинкса" и памятник поэту Александру Пушкину. О законченной работе на Пулковском шоссе у дома 52 стало известно в среду, 28 октября 2020 года. Фонтан-грот-поилка со сфинксами расположен на разделительной полосе трассы.

- Композиция представляет собой открытый с четырех сторон купольный павильон из розового гранита высотой около восьми метров. Лежащие на постаментах четыре гранитных сфинкса придают павильону особую выразительность и своеобразие, - рассказали в "Ленсвет".

Исторические поилки располагаются на разделительной части шоссе / Фото: Ленсвет

Сейчас это просто яркий образец декоративно-парковой архитектуры стиля ампир с величественными монументальными формами. Но раньше фонтан еще служил поилкой для лошадей.

Осветили и памятник Пушкину, который останавливался в этом месте, совершая пешие прогулки в Царское Село.

Подсветка памятников в вечернее время подчеркнула историческую ценность объектов и украсила Пулковское шоссе - одну из старейших магистралей Петербурга.