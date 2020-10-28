Завершились поиски пенсионера без вести пропавшего в марте 2020 года в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области завершились поиски 75-летнего пенсионера, пропавшего весной в Волховском районе. В среду, 28 октября 2020 года, правоохранители получили результаты молекулярно-генетического исследования останков одного утопленника, обнаруженного в мае в реке Паша.

- 8 мая в акватории реки Паша, в районе Медвежья Кара был обнаружен труп мужчины. Тело было направлено в морг для установления причин смерти, а также личности, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В итоге анализ установил, что тру принадлежит мужчине 1945 года рождения, который как раз жил в деревне Медвежья Кара. Однако с 18 марта 2020 года он находился в федеральном розыске как без вести пропавший.

Сейчас дело по признакам пропажи человека остановлено. Правоохранители выясняют причины гибели пенсионера.