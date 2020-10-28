Петербуржец, вымогавший деньги у 17-летней подруги за ее порно-фото и видео, получил три года колонии

Суд отправил 22-летнего парня на три года в колонию за вымогательство денег у бывшей подруги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три года за решеткой получил 22-летний житель Санкт-Петербурга, который шантажировал бывшую подругу ее интимными фото и видео. Парень требовал денег от девушки, грозя отправить порно-картинки ее отчиму и другим людям. Пикантность ситуации в том, что самой девушке еще не было и 18.

- Судом установлено, что не позднее 25 мая 2020 года обвиняемый, имея в своем распоряжении электронные файлы, содержащие изображения и видеозаписи интимного характера с участием несовершеннолетней, полученные им ранее во время романтических отношений с последней, неоднократно высказывал требования передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Девушка, испугавшись огласки, несколько раз платила бывшему парню, всего отдав 369 тысяч рублей.

Но в итоге дело дошло до полиции. Там завели уголовное дело за вымогательство в крупном размере. Злодею грозило до семи лет лишения свободы, но суд учел его раскаяние и дал по минимуму – три года колонии.