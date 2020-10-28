Санкт-Петербург стал лидером среди городов по программе туристического кешбэка

Программа кешбэка оживила туротрасль в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург вышел в лидеры среди российских городов по количеству туристов, купивших туры по программе кешбэка. По ней путешественники могут вернуть часть средств, потраченных на оплату путевки. Это, по задумке организаторов, должно активизировать внутренний туризм в условиях пандемии.

- По данным Ростуризма, Петербург стал лидером в общем рейтинге направлений для путешествий, куда бронируют туры жители страны. Город стал пятым по стоимости бронирования и четвертым по количеству бронирований. Это позволило ему выйти на первое место, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Северной столицы, программа туристического кешбэка помогает восстанавливать туристический поток в город, что приносить деньги о отрасль, сильнее всего пострадавшую от карантинных ограничений.

Напомним, что в сфере туризма работает 100тысяч петербуржцев, а в сезон их число увеличивается до 300 тысяч. С туризмом связаны 50 отраслей экономики города.