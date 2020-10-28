Смольный не будет закрывать детские сады в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга не планируют закрывать детские сады из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина заверила, что власти не будут закрывать детские сады и отправлять всех малышей по домам из-за коронавируса. Как считает чиновник, дошкольные организации – вообще самые безопасные в городе на данный момент.

- Чем младше ребенок, тем меньше он подвержен коронавирусу. Поэтому мы не планируем закрывать детские сады. Да, у нас есть группы на карантине некоторые, но там заболевают чаще всего взрослые, - объяснила свою позицию Ирина Потехина в эфире программы «Инсайд» на Фонтанке.ру.

При этом Смольный не планирует продлевать ограничения в школах Санкт-Петербурга. Напомним, сейчас учащиеся с 1 по 11 классы находятся на удлиненных осенних каникулах, чтобы разорвать цепочку заражений.

- Это временная мера. Нас спрашивают, как жить 9 ноября после окончания каникул? Естественно, нам нужны страховочные варианты. Судя по опросу родителей, часть из них дают добро на перевод детей на дистанционное обучение. Возможно, решением станет общегородской онлайн-центр, где можно было бы для всех параллелей сделать полноценные онлайн-уроки. Мы прорабатываем разные варианты, - добавила вице-губернатор.