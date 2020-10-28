Суд отпустил экс-главу Ростехнадзора по СЗФО, обвиняемого в краже 5 млрд рублей

Суд отпустил под подписку о невыезде бывшего главу Ростехнадзора по СЗФО, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отпустил из под домашнего ареста бывшего главу Ростехнадзора по СЗФО, которого вместе с дочерью и другими фигурантами обвиняют в хищении больше 5 млрд рублей. Напомним, Григория Слабикова уже несколько лет подозревают в покровительстве многим бизнесменам. По мнению следствия, за денежные подарки он помогал предпринимателям избегать проверок и быстро получать необходимые документы.

- Суд отпустил под подписку о невыезде Григория Слабикова. Такой же мерой пока отделались и другие фигуранты уголовного дела, включая дочь бывшего руководителя, - сообщают «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что Слабикову и всей предполагаемой мошеннической группе грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее экс-глава Ростехнадзора по СЗФО долгое время сидел под домашним арестом, ему разве что разрешили общаться с женой и младшей дочерью.